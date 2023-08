Dolazi specifično natjecanje: U prosincu se u Las Vegasu održava prvi NBA kup turnir

U grupnoj fazi sudjelovat će sve ekipe podijeljene u šest grupa, odnosno tri po konferenciji. Svaka će momčadi odigrati četiri utakmice u skupini, odnosno svatko sa svakim jednom, a onda šest pobjednika skupina ulazi u eliminaciju gdje im se pridružuju najbolje dvije momčadi koje nisu osvojile grupu.

ESPN Sources: The NBA's new In-Season Tournament Final Four is set for December 7 and 9 in Las Vegas. Statistics will count for the league's regular season, except for the championship game of the event.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2023