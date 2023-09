Dominacija kojoj se ne nazire kraj: Verstappen je na uvjerljiv način osvojio pole position u Japanu

Max Verstappen saw everyone doubt him in Singapore..

The very next race weekend he dominantly got pole position, over 5 tenths to P2 and over 7 tenths to his teammate

There's NO ONE close to his level

Za Verstappena je ovo već deveti ovosezonski pole position, no već je ionako dokazao da do konačno trijumfa može doći i bez toga, jer ih je u dosadašnjih 15 utrka skupio čak 12. Ovakav rezultat zapravo nije nikakvo iznenađenje, jer je nizozemski vozač bio najbrži i na sva tri slobodna treninga tijekom ovog tjedna, pa bi bilo veliko iznenađenje kada u nedjelju ujutro po našem vremenu ne bi opet prvi prošao ciljem.

Inače, iz drugog reda startat će drugi McLarenov predstavnik, Britanac Lando Norris, a iza njega će biti Ferrari u kojem sjedi Charles Leclerc. Zatim slijedi Meksikanac Sergio Pérez u Red Bullu na petoj poziciji, točno ispred još jednog Ferrarijevog vozača, Carlosa Sainza iz Španjolske. Sedmi Lewis Hamilton (Mercedes) zaostao je više od sekunde za Verstappena, u kojeg se očito ne smije sumnjati…