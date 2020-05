Dominacija u Las Vegasu: Gilbert Burns nadjačao je Tyrona Woodleyja i nastavio pobjednički niz

Sinoć je održan UFC on ESPN 9, a u glavnoj borbi večeri svjedočili smo ogledu između Brazilca Gilberta Burnsa i Tyrona Woodleyja, nekadašnjeg prvaka u velter kategoriji.

I nije se dobro proveo. Štoviše, možemo kazati kako je Burns bio u potpunosti dominantan. U početnoj se rundi odmah predstavio agresivno, nizajući kombinacije, aperkate i udarce koljenom koje je Woodley poprilično osjetio što se vidi i na zarađenoj posjekotini iznad lijevog oka. Kasnije je nekadašnji prvak uspio uspostaviti ritam, iako je sredinom druge runde završio na tlu. Tražio je udarac koji bi ga doveo u prednost, ali Burns je vrlo koncentrirano pratio Woodleyjeve poteze i u trećoj ga rundi opalio desnicom i dobrano uzdrmao. Kasnije je Amerikanac ponovno završio na tlu, suparnici su se do kraja nekoliko puta našli u klinču, a sudačke kartice (50-45, 50-44 i 50-44) bile su debelo na Burnsovoj strani. Označilo je to novu pobjedu za Brazilca koji u UFC-u nije izgubio već gotovo dvije godine, a Amerikancu je ovo drugi poraz zaredom nakon što mu je prije godinu dana Kamaru Usman oduzeo pojas koji je držao tri godine.

Gilbert Burns defeats Tyron Woodley by unanimous decision.

Burns now moves to 5-0 at welterweight, that streak is tied for 4th-longest active win streak at welterweight. pic.twitter.com/g3pGJpxsZx

