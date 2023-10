Don’t Look Back in Anger: City je srušio Unitedov rekord nakon 21. domaće pobjede u nizu

Most consecutive home wins by a Premier League side across all competitions:

◉ 21 – Man City (2023)

◎ 20 – Man United (2010-2011)

The record now belongs to the blue side of Manchester. 🔵 pic.twitter.com/mJfzbieuom

— Squawka (@Squawka) October 21, 2023

City je nakon manje od 20 minuta stigao do prednosti 2-0 golovima Juliana Alvareza u sedmoj i Erlinga Haalanda u 19. minuti, no u nastavku je Ansu Fati (73.) smanjio na 2-1. Gosti su u sudačkoj nadoknadi gosti imali i igrača više zbog isključenja Manuela Akanjija, no City je ipak sačuvao pobjedu.

City sada ima 21 bod, jedan više od drugog Liverpoola, trećeg Tottenham Hotspura i četvrtog Arsenala. Brighton je sedmi sa 16 bodova.