Dosad nije smetalo? Manchester United tužio autore Football Managera zbog licence za grb

Odnosno, zbog navodnih kršenja autorskih prava, ako je vjerovati onome što prenose britanski mediji.

Glavobolje za Segu i Sports Interactive, kompanije koje nas svake godine blagoslivljaju novim izdanjima kultne videoigre Football Manager. Kako pišu engleski mediji, Manchester United tužio je autore igre zbog navodnog “opsežnog” kršenja autorskih prava u njoj…

Naime, klub se žali kako su spomenute firme povrijedile klupski zaštitni znak time što u igri nisu koristile službeni Unitedov grb, već “pojednostavljeni crveno-bijeli logotip”. Klub, eto, navodno tvrdi da ga se time uskraćuje prava na licenciranje vlastita grba. Na saslušanju u petak Unitedov odvjetnik Simon Malynicz istaknuo je kako “klub od licenciranja grba i imena bilježi znatne prihode, a neuspjeh uključivanja pravog grba u igru prevodi se u krivo korištenje klupskog imena” (što god to značilo).

