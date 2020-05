Došlo je vrijeme za rastanak: Germán Burgos na kraju sezone odlazi iz Atlético Madrida

Nakon gotovo osam i pol godina Germán Mono Burgos napustit će Atlético Madrid. Svemu, očito, dođe kraj.

Vijest su danas prenijeli svi važniji španjolski mediji, s napomenom da se zapravo radilo o informaciji koja je većini unutar kluba bila poznata neko vrijeme, točnije od veljače prošle godine.

Diego Simeone tada je potpisao novi ugovor s Atléticom, ali na potpisivanju ugovora Burgosa nije bilo. Simeoneov pomoćnik s klubom nije uspio dogovoriti uvjete nastavka suradnje — niti tada niti u međuvremenu — i ovoga će ljeta napustiti Madrid.

According to AS and Olé, Atlético assistant Mono Burgos is set to take over as coach of River Plate when he leaves the club this summer 🇦🇷

Diego Simeone's long-term assistant is expected to depart when his contract expires this summer to try his hand at management.

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/AvqJOiCEIk

