Došlo je vrijeme za učenika: Artetin Arsenal pokazao je zrelost i napokon svladao City u ligi

Ako ste očekivali nekakvu ludnicu i rapsodiju, možda ste bili i naivni; današnja utakmica prezentirala je ljutu taktičku borbu u sredini terena u kojoj nije bilo previše izglednih prilika, ali cijela situacija ipak nam je pružila određenu napetost.

City je prvi konkretno zaprijetio kada je Nathan Aké u petoj minuti, nakon jednog čišćenja s crte Declana Ricea, izbio pred Davida Rayu u čistu prigodu, ali nije bio dovoljno precizan i lopta je otišla iznad gola. Kad smo već kod španjolskog vratara, on je u tom periodu imao nekoliko vrlo nesigurnih odluka u predaji lopte, a Topnici su teško izlazili iz svoje posljednje trećine.

Međutim, ne može se reći da su obje ekipe nešto posebno prijetile; u prvom poluvremenu svjedočili smo jednom jedinom udarcu unutar okvira gola, a najkontroverznija situacija dogodila se u 29. minuti kada se Mateo Kovačić izvukao sa žutim kartonom poslije vrlo opasnog starta na gležanj domaćeg kapetana Martina Ødegaarda. Kasnije je napravio još jedan riskantan start, a mnogi su na društvenim mrežama mislili da je trebao pocrvenjeti.

Arsenal se početkom drugog dijela ponešto razgoropadio i počeo otvoreno napadati svoje rivale. Prilično je tu pomogao i ulazak povratnika Gabriela Martinellija koji je zamijenio danas nevidljivog Leandra Trossarda, a Artetini dečki bili su opasnija i bolja momčad u nastavku; City je, uostalom, u tom periodu ograničen na jedan udarac prema golu.

Osjetilo se da je Arsenal nešto bolji i tako je u 87. minuti došao i do, zapravo, zaslužene prednosti; Kai Havertz, koji je ušao u nastavku, uposlio je Gabriela Martinellija koji se namjestio na desnicu i potegnuo, a lopta se od Akéa odbila u mrežu. Gol je ipak pripisan Brazilcu, a to mu je prvi ove sezone u Premier ligi.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Arsenal have beaten Manchester City for the first time since 2015 in the Premier League.

CURSE BROKEN! ✅ pic.twitter.com/C9zJrNGbIj

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 8, 2023