Double-double mašina: Sancho je bundesligaški učinak ‘podebljao’ na 17 golova i 16 asistencija

Nakon poraza od Bayerna u prošlom kolu (1-0), Borussia Dortmund ponovno je u pobjedničkim ‘tračnicama’, onima na kojima je krenula u nastavak Bundeslige.

U 29. kolu upisana je velika pobjeda na gostovanju kod Paderborna od 6-1, odnosno osvojen je 60. bod ove sezone. Iako je Borussia stvorila svoju porciju prilika u prvom poluvremenu, iz prvih 45 minuta igre najfascinantniji podatak je onaj da je u tom razdoblju napravljen jedan jedini prekršaj. Napravio ga je Thomas Delaney u 27. minuti.

1 – There was only one foul in the first half between Paderborn and Dortmund (Delaney, 27th minute) – negative Bundesliga record since the start of detailed data collection (2004-05). Peace. #SCPBVB pic.twitter.com/ZNa4q2Hxqt

