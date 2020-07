Dr. Jekyll i gdin Hasenhüttl: Southampton rastura u gostima, ali je očajan na St. Mary’su

Southampton je jučer na Goodisonu odigrao 1-1 protiv Evertona i treću utakmicu u nizu ostao neporažen.

S obzirom na pokazano na terenu, trebao je doći i do punog pljena, a upravo to bi se to i dogodilo da James Ward-Prowse nije u prvom poluvremenu zatresao stativu s bijele točke.

Bilo kako bilo, Southampton je još jednom, čak 11 put, ostao neporažen u gostima. Samo četiri momčadi u Premier ligi imaju bolji omjer od Svetaca izvan domaćeg terena: Liverpool, Manchester City, Chelsea i Wolverhampton.

Southampton: Premier League relegation fodder on home form, Champions League aspirants away. pic.twitter.com/t5SBt2Wyas — Nick Harris (@sportingintel) July 9, 2020

Tri remija i 11 pobjeda u 17 gostujućih utakmica fenomenalno je prolazno vrijeme za momčad koja se prošle dvije sezone borila za ostanak u ligi, a ove jeseni doživjela dno nakon poraza od 0-9 protiv Leicestera.

Međutim, upravo nas taj poraz dovodi do druge strane medalje; ako su Sveci tako dobri u gostima, zašto su ‘tek’ 12. na tablici? Odgovor možemo pronaći u njihovoj formi na St. Mary’s; gdje im je Leicester uvalio devet komada.

Ralph Hasenhüttl radi čuda s ovim ograničenim Southamptonovim rosterom, ali neće napraviti iskorak prema Europi ako ne popravi domaću formu. Samo pet pobjeda u cijeloj sezoni na domaćem terenu, uz čak 10 poraza. Southampton je druga najgora domaćinska momčad Premier lige.

Hasenhüttl rastura kada dođe u goste, ali kod kuće on postaje doktor Jekyll…