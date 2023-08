Driblinzi, prekršaji i iznenađenja: Kolumbijke su hit SP-a za žene, sada su pobijedile Njemačku

Nakon prvog poluvremena u kojemu su nedostajali golovi, ali ne i grubi prekršaji kolumbijskih igračica (koji često nisu bili ni dosuđeni), Linda Caicedo sjajno je otvorila drugo poluvrijeme. Mlada, 18-godišnja krilna napadačica Real Madrida prodala je fenomenalan dribling dvjema suparničkim igračicama u kaznenom prostoru i zatim pogodila za 1-0 u 53. minuti, a Njemice su uspjele odgovoriti tek u 89. minuti.

Fireworks in Sydney! 🎇

Colombia find a dramatic last minute goal to clinch a 2-1 win over Germany.

They now sit at the top of Group H thanks to a dazzling finish from Linda Caicedo and a late header from Manuela Vanegas.#FIFAWWC | #GER | #COL pic.twitter.com/MGEmFBcTd2

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 30, 2023