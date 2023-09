Drmić o odnosu s Bišćanom: ‘Shvatio sam da sam u drugom, trećem ili tko zna kojem planu’

Sergej Jakirović novi je Dinamov trener i od njega se očekuje puno stvari — očekivao se i plasman u skupinu Europa lige pa se to nije dogodilo — a možemo reći da su na Maksimiru dobili neku novu nadu. Kako navijači, tako i pojedini igrači koji nisu dobivali puno prilika pod vodstvom bivšeg trenera Igora Bišćana.

Jedan od njih svakako je bio Josip Drmić koji je poprilično dobro plaćen, a u dosadašnjem tijeku sezone upisao je pet sporednih nastupa bez ikakvog učinka. Nedavno je poentirao u prijateljskoj utakmici s Goricom, a vjeruje kako će pod Jakirovićem ponovno moći pokazati ono što zna.

Uostalom, to je otkrio i u današnjem intervjuu za portal Germanijak:

“Jakirović nam je ponovno upalio svjetlo”, rekao je švicarski golgeter. “I vratio nam nadu, nakon što smo pali u jednu crnu rupu. Vratio je nadu i meni, perspektiva mi sad izgleda mnogo bolje.”

Malo se detaljnije pozabavio i odnosom s Bišćanom koji nije bio baš produktivan, ali bivši švicarski reprezentativac ništa ne zamjera.

“Imao sam s njim jedan razgovor, ali teško mi je sad reći neki konkretan zaključak tog razgovora”, rekao je Drmić. “U svakom slučaju, vidio sam i shvatio da sam u drugom, trećem ili tko zna kojem planu. No, tako je to u nogometu, svaki trener ima svoj pogled, svoje rezone, zašto igra Topić ili netko drugi, a ne ja. Trener je taj koji odlučuje i to se poštuje, koliko god igraču bilo teško što ne igra. Ali, stvarno vjerujem da ću u nastavku sezone pokazati svoje kvalitete, da će dolazak Jakirovića promijeniti neke stvari.”

Uvjeren je u to da može igrati na svojoj najvišoj razini.

“Da, naravno da vjerujem”, istaknuo je. “Ali, isto tako, trebam dobiti i kontinuitet, dosad ga nisam imao, ne može se baš reći da sam odigrao nekoliko utakmica zaredom u većoj minutaži. A ako se to dogodi, ako dobijem takvu šansu, onda je na meni da je i iskoristim.”

Ništa, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u budućnosti…