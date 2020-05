Drzak k’o Cantona: Bayernov bezobraznik Kimmich zasad je junak jurnjave u Klassikeru

Odlično poluvrijeme, toliko detalja za izdvojiti, posebno u defenzivnim situacijama, ali na kraju se moramo posvetiti onom ključnom…

Joshua Kimmich zapravo je Bayernova esencija. Pouzdan, lukav i kirurški precizan probudio je unutarnjeg Cantonu — u 43. minuti ugledao je priliku, oprobao i potpuno nadmudrio Romana Bürkija. Dortmund je imao odlične prilike, no gosti su se ipak pokazali nešto staloženijima…

Da budemo iskreni, nije Kimmich u prvom poluvremenu postigao zadivljujuću statistiku. Naprotiv, bio je relativno prosječan po skoro svim parametrima — imao je 57 dodira s loptom i 86 posto točnih dodavanja, osvojio tek jedan duel na tlu od njih pet, počinio dva prekršaja, imao tri neuspješna centaršuta i jednu točnu dugu loptu. Jednom otklonio opasnost i imao jedno presijecanje, ali i bezobrazni lob koji je odsjeo u mreži i postao 200. Bayernov gol u derbijima s Borussijom…

Njegovi kolege u obrani poput Boatenga i Daviesa odigrali su sjajna poluvremena, a Dortmund se sada mora sabrati.

Romelu Lukaku is all of us watching Alphonso Davies ⚡️ pic.twitter.com/nv6KFk2nZX

— ESPN FC (@ESPNFC) May 26, 2020