Drže se plana k’o pijani plota: u NFL-ovom rasporedu neće biti nikakvih izmjena

Pandemija koronavirusa — što je to? Barem ako pitate vrh NFL-a…

Brian McCarthy, glasnogovornik lige, potvrdio je danas kako će NFL idućeg tjedna objaviti raspored za sezonu 2020./2021. u kojem neće biti nikakvih promjena. Ukratko, otvaranje 9. rujna, Super Bowl 7. veljače i tribine, naravno, pune navijača.

Navodno u cijeloj priči postoji mogućnost odgode početka sezone do sredine listopada, ali NFL se, blago rečeno, očito ne želi predstavljati kao posebno fleksibilna organizacija.

NFL set to release full 17-week schedule next week, league spokesman says (via ⁦@JFowlerESPN⁩) https://t.co/z94MZQGlvJ

— Jamison Hensley (@jamisonhensley) May 2, 2020