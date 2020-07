Dva Aubameyangova gola srušila su branitelje naslova. City je ispao, u finale FA kupa ide Arsenal

Nogometaši Arsenala plasirali su se u finale FA kupa nakon što su na tužno praznom Wembleyju u polufinalnom srazu nadvisili branitelja naslova Manchester City s 2-0. Hoće li im u utakmici koja se za trofej igra 1. kolovoza suparnik biti Manchester United ili Chelsea, saznat ćemo sutra.

Par zanimljivih podataka iskočilo je prije početka utakmice.

Recimo onaj koji veli da je Arsenal rekorder po broju nastupa u polufinalu FA kupa, odnosno da ih 30, koliko ih je skupila ta londonska momčad, nema nitko. Dvadeset ulazaka u finale natjecanja bio je i rekord koji je do danas dijelio s Manchester Unitedom.

21 – @Arsenal have reached a record 21st FA Cup final, while the Gunners have also won the competition more than any other side (13). Shift. #ARSMCI pic.twitter.com/kBfVG78RFF — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2020

Što se Manchester Cityja tiče, posebno je pred 90 minuta na tihom londonskom stadionu stršao sljedeći: klub je to koji je u posljednjih 12 polufinalnih ogleda u natjecanju čak 10 puta izborio i utakmicu za naslov. Ova dva poraza u tom razdoblju doživjela je Cityjeva momčad 1932. i 2017. od istog suparnika — Arsenala.

Danas je stigao novi.

4 – Pierre-Emerick Aubameyang is the fourth Arsenal player to score a competitive brace at Wembley Stadium, after Reg Lewis (1950 FA Cup final), Charlie Nicholas (1987 League Cup final) and Alexis Sánchez (2015 FA Cup semi-final). Stage. #EmiratesFACup pic.twitter.com/YN0mB5WdZt — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2020

Osim opjevane kontrole lopte baš ništa nije Guardiolina momčad ponudila u uvodnih 45 minuta. Od pet udaraca ukupno, tri su završila u bloku Arsenalovih nogometaša, dva otišla izvan okvira gola i bilo je jasno da će u svlačionici biti povišenih tonova.

S druge strane, Arsenal je u uvodnih 45 minuta triput odapeo i sva tri puta lopte su išle prema Cityjevoj mreži, a u 19. ona se i zatresla nakon što je Pierre-Emerick Aubameyang poentirao u akciji u kojoj su sudjelovala desetorica Arsenalovih igrača i u kojom smo vidjeli 18 dodavanja. Ono posljednju, za asistenciju na svom kontu, uputio je Nicolasa Pépé.

18 – There were 18 passes made in the build-up to Arsenal's opener in this game, with 10 of their 11 players being involved in the move for Aubameyang's goal. Protégé. #EmiratesFACup pic.twitter.com/AarEt1LzqP — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2020

Reprezentativni napadač Gabona u tom je trenutku stigao do 65. pogotka za klub kojem se priključio u krajem siječnja 2018. U drugom poluvremenu stigao je do 66.

Igrala se 71. minuta kad je Kieran Tierney loptom sa svoje polovice prebacio Cityjevu obranu i gurnuo Aubameyanga u trk i novu šansu. Koju sekunde kasnije lopta je prošla ispod Edersona i bilo je 2-0.

City je do isteka utakmice izdominirao Arsenal brojem šansi (udarci 16-4, korneri 13-2), no i ostao na samo jednom upućenom udarcu u okvir. Svaki od Arsenalova četiri išao je prema mreži, a ono važnije i dva Aubameyangova su je i zatresla. Za oproštaj branitelja naslova i plasman u finale.