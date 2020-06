Dva boda do ciljne ravnine: Liverpool je na Anfieldu razbio Crystal Palace

Nakon sporog povratka protiv Evertona, Liverpool večeras na Anfieldu, u 31. kolu Premier lige, nije imao sličnih problema protiv Crystal Palacea. Završilo je 4-0 i Liverpool je stigao na dva boda do matematičke potvrde titule, prve u 30 godina.

Gledali smo potpunu dominaciju, posjed lopte veći od 70 posto i nešto manje od 20 udaraca prema vratima Palacea.

U 23. minuti Trent Alexander-Arnold pogodio je neobranjivo iz slobodnjaka s dvadesetak metara, a minutu prije kraja prvog poluvremena Mo Salah povisio je na 2-0, iz zicera i nakon sjajne duge lopte Fabinha.

Posao je, dakle, obavljen već u prvom poluvremenu, ali rad je nastavljen i u drugom.

Liverpool have now scored 100 goals in all competitions this season:

❍ Premier League (68)

❍ Champions League (15)

❍ Carabao Cup (7)

❍ FA Cup (4)

❍ Club World Cup (3)

❍ UEFA Super Cup (2)

❍ Community Shield (1)

Centurions. 💯 pic.twitter.com/HJy6IDCASO

— Squawka Football (@Squawka) June 24, 2020