Dva kola, dva gola: Livaja je u pobjedi AEK-a kod OFI-ja i zabio i asistirao

Drugo kolo nakon nastavka prvenstva zaredom — drugi gol.

U 28. kolu grčkog nogometnog prvenstva AEK je gostovao na Kreti kod OFI-ja i stigao do pobjede od 2-0. Prvi puta ove sezone AEK se tako našao na drugom mjestu, s trenutno 17 bodova minusa u odnosu na vodeći Olympiakos.

FT: #OFI 0-2 #AEK

A convincing win in Crete with goals from Livaja and Verde sees AEK overtake PAOK to move up in to 2nd place for the first time this season#OFIAEK #SLGR pic.twitter.com/cIxj0yIpM3

— Hellas Football (@HellasFooty) June 14, 2020