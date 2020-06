Dva Liverpoola: dok muškarci idu prema tituli, nogometašice su zaboravljene i ignorirane

Ako je Liverpool trenutno jedan od najboljih primjera uspješno vođenog kluba na svijetu, onda je njegov odnos prema ženskoj ekipi sušta suprotnost toga…

Uprava kluba je u muški pogon ulagala pametno, odabrala Jürgena Kloppa kao trenera, dala mu igrače koji odgovaraju njegovom stilu nogometa i sada ubire plodove dobrog rada; Liverpool je europski prvak, a već 21. lipnja mogao bi nakon derbija s Evertonom prvi puta od 1990. osvojiti i englesko prvenstvo.

S druge strane, Liverpoolova ženska ekipa upravo je ispala iz engleske Women’s Super lige, budući da je Savez odlučio završiti sezonu i kreirati finalnu tablicu prema broju osvojenih bodova po utakmici. Liverpoolove nogometašice uvjerljivo su najlošije i sezonu će završiti na zadnjem mjestu s 0.43 boda po utakmici.

Chelsea have been named winners of the Women's Super League title on a points-per-game ratio.

Liverpool have been relegated.

