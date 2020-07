Dvoboj efikasnih: Milan i Atalanta sinoć su na San Siru nastavili svoje golgeterske nizove

Netko bi možda očekivao plodonosniji rezultat od 1-1 koji su sinoć odigrali Milan i Atalanta na temelju onoga što u posljednje vrijeme imamo naviku viđati u nastupima obje momčadi, ali i dva postignuta pogotka na San Siru donijela su nam zanimljive podatke koji spomenutu formu samo potvrđuju.

Hakan Çalhanoğlu sinoć je nastavio svoj dobar nalet osmim ovosezonskim pogotkom (u svojoj 100. utakmici u Serie A) kada je u 14. minuti Rossonere doveo u vodstvo. Toliko nije zabio od sezone 2014./15. dok je u Bundesligi igrajući za Bayer Leverkusen postao jedna od traženijih faca, a njegov zgoditak poništio je Duván Zapata u 34. nakon što je Gianluigi Donnaruma osam minuta ranije obranio kazneni udarac Ruslanu Malinovskom. To je spomenutom Kolumbijcu bio 18. put da je poentirao u prvenstvu ove sezone, čime se izjednačio sa sunarodnjakom Luisom Murielom. Ukupnih 36 pogodaka južnoameričkog dvojca prevode se u najefikasniji Atalantin duo u jednoj sezoni Serie A…

36 – Luis Muriel (18) and Duván Zapata (18) are the Atalanta's duo with the most goals scored in a single campaign in the history of the Serie A (36). Tandem.#SerieATIM #MilanAtalanta pic.twitter.com/FXxnrly4pe

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 24, 2020