Dvoboj Marseillea i Lyona odgođen je nakon nereda i kamenovanja Lyonovog autobusa

Neke snimke i fotografije koje kruže društvenim mrežama pokazuju Talijana raskrvavljene glave dok mu se pruža liječnička pomoć na nosilima, ali čini se da ipak nema ozbiljnijih posljedica osim same krvi.

🚨 Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.

This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. 😳📸 pic.twitter.com/5VjxHw5lg2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023