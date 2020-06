Dvoboj strojeva: spasitelj Håland Dortmundu donio pobjedu nakon muke s Fortunom i VAR-om

Zaključne stranice aktualne bundesligaške sezone polako se pišu. Bayern već polako može početi pripremati socijalno distanciranu verziju proslave naslova prvaka, a njen donedavno najopasniji konkurent Borussia Dortmund umije, ako se ne dogodi neočekivano, bez većeg stresa odrađivati posao u posljednjih nekoliko kola. Njen današnji suparnik, Fortuna, grčevito se bori za opstanak i potreban joj je svaki bod pa smo mogli očekivati vrlo tvrd ogled.

Takvo što smo i dobili.

U prvih 15 minuta nismo vidjeli apsolutno nikakve šanse, a prva koja je uslijedila pokazala se golemom. Borussia je u 18. minuti krenula u kontru koju su režirali Thorgan Hazard i Jadon Sancho, Fortuna je bila svedena na jednog obrambenog igrača, Achraf Hakimi potom je primio loptu i sam se samcat sjurio prema kaznenom prostoru, mogao je učiniti što je god htio, ali na kraju je pogodio vratara Floriana Kastenmeiera koji je pravovremeno izašao s gola. Julian Brandt također je ušao u dobru priliku u 24. minuti kada je na Sanchovu asistenciju dobio mogućnost zaobići golmana i eventualno poentirati, ali mu je domaća obrana zasmetala…

Utakmica u prvom poluvremenu nije imala značajan tempo, Borussiji je nedostajalo više inicijative u posljednjoj trećini, izostanak punokrvnog centarfora u Hålandovu obliku nastavio se osjećati, a Fortuna je odlučno pristupala obrambenim zadacima, vjerujući u bod koji bi joj bio vrlo važan u borbi za opstanak, posebno kad se uzme u obzir da je izravni konkurent Werder nakon prvih 45 minuta vodio 3-0 u gostima kod Paderborna (naposljetku je završilo 5-1). Na semaforu je u Düsseldorfu stajalo 0-0…

Still no big chances thus far, keep the pressure! 💪 pic.twitter.com/t1cI2EbGrD

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 13, 2020