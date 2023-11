Dvostruki rimski centurion: Ciro Immobile stigao je do brojke od 200 pogodaka za Lazio

A prema tom cilju vodi ih neuništivi Ciro Immobile. Otkako je 2016. stigao u Rim nakon neuspješnih avantura u Dortmundu i Sevilli te posudbe u Torinu, Immobile je postao moderna ikona Lazija te je u sad već sedam godina skupio 311 nastupa, a sinoć je stigao do novog jubileja.

200 – Ciro Immobile is only the 5th player to score 200+ goals with a single team in the Big-5 European leagues in all competitions since 2016/17 (his first season for Lazio), after Lewandowski (277), Mbappé (224), Messi (219) and Kane (216). Olympus.#LazioFeyenoord #UCL pic.twitter.com/zZaCGeahEa

