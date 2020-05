Dvotjedna karantena, pa onda nogomet: Bundesliga se ne vraća prije kraja svibnja

Bundesliga se, izgleda, vraća bez obzira na broj zaraženih u njenim klubovima, ali ne tako brzo kao što se neko vrijeme govorilo…

Nakon što je jučer Rheinische Post izvijestio o dva pozitivna slučaja u Borussiji Mönchengladbach, broj zaraženih u prvoj i drugoj Bundesligi popeo se na 12.

U slučaju Borussije u pitanju su jedan neimenovani nogometaš i jedan zaposlenik kluba.

The Bundesliga will be allowed back but not immediately. Government requires a two week quarantine for all teams. Earliest return on May 22, might even be 29. More on @TheAthleticUK soon.

— Raphael Honigstein (@honigstein) May 6, 2020