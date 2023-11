Džaba vam novci, moji sinovci: Borussia (D) rutinski je slavila i u drugom srazu s Newcastleom

Borussia Dortmund napravila je večeras veliki korak prema novom ulasku u nokaut fazu Lige prvaka, novim slavljem nad Newcastleom. Prije dva tjedna je njemački doprvak upisao pobjedu od 1-0, sad je ona još i izraženija (2-0), pa se time još i više bodovno odvojio od svojeg večerašnjeg suparnika i trasirao put prema plasmanu među dva najbolja sastava u skupini F.

Borussia je povela sredinom prvog dijela, bilo je to u 26. minuti. Newcastleova obrana u nekoliko je navrata propustila raščistiti situaciju, vrlo uporni su bili domaći ofenzivci, a na kraju je lopta stigla do Marcela Sabitzera. Zavrnuo je on prema vrhu peterca, gdje se našao Niclas Füllkrug te zabio svoj prvijenac u Ligi prvaka, odnosno ukupno treći ovosezonski gol za Borussiju.

I prije tog njegovog zgoditka iz 26. minute, domaći je sastav uspostavio svoju dominaciju nad suparnikom. Imao je veći posjed lopte te stvorio više prigoda, među kojima se ističe i ona Karima Adeyemija u 16. minuti. Gađao je tad i pomalo iskosa, pa je Nick Pope bez većih problema ukrotio taj njegov pokušaj.

Gosti će posebno žaliti za Joelintonovom šansom, on je u posljednjoj minuti prvog dijela glavom tukao iz neposredne blizine. Bio je u velikom naletu, Borussijin vratar Gregor Kobel to je nepomično pratio, no lopta je prošla tik pored vratnice. U nastavku je Borussia još i silovitije krenula te tražila povećanje vodstva, pokušavali i Adeyemi, Felix Nmecha te Julian Brandt.

Potonji je u 79. napokon bio i uspješan, tad je pronašao put do mreže i praktički potvrdio domaću pobjedu. Bilo je to zapravo nakon Newcastleovog prekida pred suparničkim vratima, uslijedio je potom siloviti kontranapad, a inicirao ga je baš Adeyemi. Poslao je vrlo preciznu loptu do Brandta i gurnuo u matnu situaciju, četvrti mu je to gol u posljednjih šest nastupa u crno-žutom dresu.

Uz ovaj trijumf, Borussia je došla do sedmog boda u Ligi prvaka te trenutno vodeće pozicije u grupi, kao i boljeg međusobnog omjera u ogledima s Newcastleom. Time je praktički i izboreno proljeće u UEFA-inim natjecanjima, barem kroz utješni plasman u Europa ligu, no svim je njenim navijačima želja i cilj samo jedno – nastavak lova na titulu u Ligi prvaka.