Džoker s klupe: Tomislav Kiš prvijencem u 89. minuti donio pobjedu Seongnamu

Eto nam novih informacija i o nogometnoj sezoni u Južnoj Koreji koja je već ušla u svoje četvrto kolo…

Hrvatski napadač Tomislav Kiš početkom je godine iz Žalgirisa otišao na posudbu s opcijom otkupa u (trenutno trećeplasirani i neporaženi) Seongnam, a prvu je priliku dobio tek prošlog tjedna kad mu je pripalo 19 minuta u gostujućem remiju s Gangwonom. Danas je protiv Seoula dobio još manju šansu — u 83. minuti zamijenio je Oh-baek Choija, ali to se pokazalo kao dovoljno vremena za dokazivanje.

U 89. minuti spustio je loptu nabačenu u suparnički kazneni prostor, dodao kolegi Tae-heui Leeju koji ju je poslao natrag prema njemu u peterac, domaći vratar nespretno je reagirao, a lopta se odbila do bivšeg Hajdukova napadača koji je tako došao do prvog, pobjedničkog pogotka za klub.

90' GOAL! @FCSEOUL 0-1 @SFC_Seongnam

💥 Tomislav Kiš gets his first for Seongnam with only added time remaining!#KLeague | #K리그 | #SEOvSFC pic.twitter.com/VXTPlhXtig

— K League (@kleague) May 31, 2020