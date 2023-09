E, to se zove statement win: Šibenik je u dvoboju stopostotnih momčadi deklasirao Zrinski

Kao što to često biva, glavni kandidat za osvajanje drugog ranga uglavnom je i momčad koja je baš ispala iz elitnog razreda. Takav je slučaj i sa Šibenikom, barem ako je za suditi nakon uvodna četiri kola Prve NL. Danas je taj sastav na svojem Šubićevcu ugostio Zrinski iz Jurjevca, još jednu ekipu koja je u prve tri runde ovog natjecanja imala maksimalan učinak.

Nakon ovog dvoboja, tim se epitetom može pohvaliti samo Šibenik, do novog troboda došao je poprilično uvjerljiv način. Naime, danas je sastav pod vodstvom trenera Marija Carevića slavio s čak 3-0 te se tako odvojio na vrhu drugoligaškog poretka. Isto tako, time je definitivno potvrdio svoje visoke ambicije, pa ne bi bilo nikakvo čudo da se već iduće sezone na Šubićevcu igra i HNL.

Šibenik je već u prvom dijelu praktički riješio pitanje pobjednika, u 33. minuti je imao prednost od dva gola viška. Oba su djelo Josipa Majića, već u drugoj minuti je našao put do mreže. Desetak minuta prije odlaska na odmor isti je igrač, dakle, povećao vodstvo domaćih, a ako je i bilo ikakvih dvojbi u to tko će odnijeti sva tri boda, to je u 72. riješio Carlos Torres te postavio konačnih 3-0.

Stopostotan učinak te gol-razlika od čak 12-2, sjajan je to skor Carevićevih trupa na startu drugoligaške sezone, ali dalek je još put do samog vrha, još se treba odigrati čak 29 kola…