‘Ebenin’ je opet ‘Gud’: Aston Villa je na Evertonu ekspresno iskalila frustracije iz prvog kola

Samo šest minuta kasnije novi problemi za momčad Seana Dychea. Engleski reprezentativni vratar Jordan Pickford zakasnio je na jedan ubačaj i ošamario Ollieja Watkinsa pa je to penal koji je u dva gola razlike pretvorio Douglas Luiz.

Završnica prvog dijela pripala je inicijativom Evertonu koji ipak nije to naplatio, a nakon odmora opet mnogo bolja Villa. Tako je već u 51. i 3-0, a strijelac je Bailey koji je dočekao jedan nespretan odbijanac domaće obrane i s desetak metara sjajnim udarcem asistenciji dodao i pogodak.

50 – Jhon Duran scored only 50 seconds after being substituted on, the quickest an Aston Villa substitute has scored in a Premier League match since John Carew against Everton in October 2009 (46 seconds). Hungry. pic.twitter.com/CjubsLhkTL

— OptaJoe (@OptaJoe) August 20, 2023