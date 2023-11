Echte Liebe: Borussia (D) je i uz zaostatak od dva gola preokrenula imenjaka iz Mönchengladbacha

Borussia (M) je povela već u 12. minuti, zaspala je tad Dortmundova obrana, pobjegao joj je tad mladi Rocco Reitz. Drugi mu je to ovosezonski gol, prvijenac je stigao u prošlom kolu i demoliranju Wolfsburga (4-0). Ni kod drugog zgoditka nisu Terzićevi defanzivci propisno reagirali, Manu Koné se prošetao po rubu šesnaesterca i onda silovito matirao golmana Gregora Kobela.

Srećom po brojne domaće navijače, to nije previše uzdrmalo i šokiralo njihove pulene, još do kraja prvog dijela ne samo da su smanjili ili izjednačili rezultat, već su stigli i do vodstva. Samo dvije minute nakon tog Konéovog gola za 0-2, Marcel Sabitzer vratio je nadu Dortmundovim navijačima, a onda su Niclas Füllkrug te Jamie Bynoe–Gittens asistirali jedan drugom za veliki preokret.

HT | Borussia Dortmund 3–2 Borussia M'gladbach

Gladbach held a 2–0 lead in the 29th minute of the Borussen derby, but they're now behind at the break! 🤯

Magic of the Bundesliga. 🍿🇩🇪#BVBBMG pic.twitter.com/Waxo9ZBcbT

