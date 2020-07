‘Echte Liebe’ — Borussiju Dortmund pratilo je najviše gostujućih navijača u Njemačkoj

Nogometna sezona u njemačkoj je gotova, a na terenu nije pružila ništa novo.

Kao i prije pauze uzrokovane širenjem pandemije koronavirusa, Bayern je suvereno protutnjao Bundesligom, a usput je i razbio Bayer Leverkusen u finalu DFB-Pokala. Na zapadu ništa novo…

Uostalom, kao i na terenu, trendovi se ne mijenjao niti izvan njega. Pandemija je zaključala stadione tako da navijači nisu mogli na utakmice nakon nastavka natjecanja, a podaci za ostatak sezone 2019./20. potvrđuju da je Borussia Dortmund nastavila dominaciju izvan terena, baš poput Bayerna na njemu…

Naime, osim što godinama već ima najveću prosječnu posjećenost na svijetu, Dortmund se može pohvaliti i s najvećim prosječnim brojem gostujućih navijača u Njemačkoj ove sezone.

Average away followings in Germany 🇩🇪 2019/20

1. Dortmund 6,423

2. Schalke 6,000

3. Gladbach 5,917

4. Bayern 5,450

5. Bremen 5,000

6. Union 4,677

7. Hamburg 4,546 *

8. Frankfurt 4,525

9. Cologne 4,421

10. Stuttgart 3,458 *

*#2BL pic.twitter.com/d2OISSzShA

