Eganov vrtlog života: golom Burnleyju postao je strijelac u četiri razreda engleskog nogometa

League Two, League One, Championship, a sada i Premier liga…

Ne računajući današnju utakmicu na Turf Mooru Burnley je u posljednjih 10 prvenstvenih susreta ostvario 21 bod. U tom periodu samo je Liverpool prikupio više (22), a danas je momčadi koju vodi Sean Dyche u goste došao Sheffield United koji se s pauze vratio klimavo. Odnosno, s jednom pobjedom u četiri utakmice, onom u prošlom kolu protiv Tottenhama.

U posljednje vrijeme smo navikli da na prilike u premierligaškim utakmicama čekamo neko vrijeme, ali u ovom slučaju prvi udarac u okvir vidjeli smo već u prvoj minuti. Sheffield je izveo aut na tuđoj polovici i uhvatio Burnley na spavanju, a David McGoldrick je šmekerskim dodavanjem petom uposlio Olivera McBurnieja čiji je šut Nick Pope bio primoran braniti. Domaćini su prvu veću priliku ostvarili desetak minuta kasnije kada je momčad brzo izašla u napad, a Erik Pieters dodao do Matěja Vydre koji je u čistoj šansi loptu poslao pored gola.

Prvo poluvrijeme bilo je doista sadržajno i pružilo nam je još nekoliko prilika: Enda Stevens u 22. minuti uputio je neugodan udarac prema Popeu s ruba 16 metara, u 35. minuti John Egan je pokušao glavom nakon kornera, zatim je na drugoj strani Phil Bardsley potegnuo s distance, ali nijedna od tih šansi nije završila u mreži. I već kad smo mislili da pogodak vidjeti nećemo, u 43. minuti pojavio se klasični Burnley.

Povodom prekida, Jay Rodriguez nabacio je u kazneni prostor, a James Tarkowski pobjegao je čuvaru na drugoj vratnici i u padu ugurao loptu u mrežu. Mislili su Bladesi da je riječ o zaleđu, ali VAR je potvrdio regularnost pogotka.

1 – James Tarkowski's goal was Burnley's first goal in the first half of a Premier League game since March (v Spurs) – indeed, this was just the fourth time in their last 21 league games that they've scored a first half goal. Rarity. #BURSHU pic.twitter.com/wHH8RXFktn

U drugom poluvremenu — kao, uostalom, i u prvom — Sheffield je u globalu ostavio bolji dojam od domaće momčadi, no Burnleyjevu granitnu obranu bilo je vrlo teško probiti. Dycheovi rabijatni momci bili su spremni ostvariti treću uzastopnu pobjedu od 1-0, ali Chris Wilder ipak je imao drukčije planove. U 80. minuti Sheffield je kratko izveo korner, uslijedio je ubačaj, a Billy Sharp glavom je poslao loptu na lijevu stranu do Egana koji je iz teške pozicije uvjerljivo zakucao loptu u mrežu i postigao svoj premijerni premierligaški zgoditak. Pritom je spomenuti Irac osvojio i osam zračnih duela, pet puta vratio loptu u posjed svoje ekipe, imao pet čišćenja i ukupno tri udarca. Činilo se da će obje momčadi biti zadovoljne bodom, iako su se Oštrice doimale kao izgledniji pobjednici.

🔴John Egan

⚽ First PL goal, in 31st appearance in the competition & with his 22nd attempt

🎯 Scored in all 4 of England’s top divisions:

1 in PL

7 in Championship

10 in League 1

1 in League 2 pic.twitter.com/kq2PC5qANr

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 5, 2020