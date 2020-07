Egipatski Trézéguet podsjetio na francuskog: dvaput zabio Palaceu i ostavio Villu na životu

Kakvom-takvom životu, preciznije govoreći…

Današnji susret između Aston Ville i Crystal Palacea bio je po mnogočemu kontroverzan.

Londonska momčad znala je kako će odlazak u goste klubu koji je na rubu ispadanja biti izuzetno težak, a njeni igrači tijekom popodneva prošli su kroz doista sve i svašta. Primjerice, Wilfried Zaha probudio se ugledavši ovakve poruke na svom mobilnom telefonu:

Birmingemska policija vrlo je brzo reagirala i obavijestila Palaceovu zvijezdu kako će potražiti autora gnjusnih rasističkih uvreda, a ni na terenu nije osobito dobro krenulo za sastav koji vodi Roy Hodgson. U osmoj minuti utakmice gosti su zaradili korner, u skoku se najvještijim pokazao Mamadou Sakho, ramenom je poslao loptu u mrežu, nije bilo ni govora o ruci, ali VAR je odlučio drukčije. Pogodak je poništen, a gledateljima su, po tko zna koji put ove sezone, iznad glava počeli kružiti upitnici…

Using the top of the shoulder is not deemed handball and using the back of the shoulder is not handball. On what basis did VAR rule out Palace goal. Sympathy ?

— Jeff Stelling (@JeffStelling) July 12, 2020