Egzibicijskim mečevima protiv korone: Evander Holyfield se, s 57 godina na leđima, vraća u ring

Prije nekoliko dana Mike Tyson, a sada i Evander Holyfield? A Chicago Bullsi i Michael Jordan su glavna tema u sportskom svijetu? Ma samo malo, koja je ovo godina?

Teška vremena zahtijevaju veliku borbu, a to shvaća i nekadašnji četverostruki prvak u teškoj kategoriji. Tjedan dana nakon što je Tyson obznanio javnosti kako bi mogao ponovno navući rukavice na ruke — boksačke, naravno — i sudjelovati u egzibicijskim mečevima u dobrotvorne svrhe, isto sada planira i Holyfield.

Evander Holyfield is making his return to boxing 🥊 @Holyfield plans to fight in exhibition matches for charity. pic.twitter.com/gK7WoKOLT2

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) May 6, 2020