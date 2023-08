Eh, romantiko: Aaron Ramsey vratio se u Cardiff, a ugovor je odmah potpisao i njegov sin

Ono što je uslijedilo znamo svi, a Ramsey, koji je s Walesom nastupio na Europskom i Svjetskom prvenstvu, nešto što prije njega mnogi velikani nisu uspjeli, procijenio je kako je vrijeme za povratak kući. Potpisao je dvogodišnji ugovor s Cardiffom nakon što je raskinuo suradnju s Nicom, a da priča bude još ljepša, njegov sin Sonny isto je učinio u klupskoj akademiji.

It’s an unbelievable feeling to be back at home- although I feel as if I never really left. Where ever I went it was always a part of me and now I can’t wait to go out there in the blue shirt again. What makes it even better was my boy also signed for Cardiff academy the same… pic.twitter.com/FaxcRgwvpH

— Aaron Ramsey (@aaronramsey) July 15, 2023