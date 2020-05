Eh, te tetovaže: novi kicker Patriotsa pokrit će znak ekstremno desne militantne skupine na ruci

“Ma nemoj se šarat’, zbog toga uvijek možeš požaliti…”

Gomila nas čula je ovakvu rečenicu barem jednom od svog djeda ili bake, a možemo se kladiti da slične misli sada prolaze kroz glavu Justinu Rohrwasseru…

Iako Bill Belichick i New England Patriotsi na upravo završenom draftu nisu izabrali quarterbacka usprkos mnogim očekivanjima i tako zamjena za Bradyja još uvijek visi u zraku, dosta su uložili u obranu — izabran je safety Kyle Dugger, a zatim linebackeri Josh Uche, Anfernee Jennings i Cassh Maluia. Ofenzivna linija osnažena je Justinom Herronom, tu je guard Michael Onwenu, centar Dustin Woodard, dva tight enda u Devinu Asiasiju i Daltonu Keenu, a spomenuti Rohrwasser pojačat će specijalne timove kao kicker iliti pucač i tako stati u cipele legendarnog Stephena Gostkowskog.

Ipak, nije se nakon drafta toliko pričalo o njegovim sposobnostima koliko o dvojbenim izborima kada je riječ o tetovažama. Naime, mediji su primijetili kako 159. ukupni pick na lijevoj ruci ima zanimljiv motiv — odnosno, znamen paramilitarne skupine Three Percenters, radikalno desne grupe koja se zalaže za posjedovanje oružja i opire se vladinim intervencijama u lokalne poslove. Aktivna je u SAD-u i Kanadi gdje ju proglašavaju najopasnijom ekstremističkom skupinom, a osnovana je 2008. godine kao svojevrsna reakcija na Obaminu pobjedu na predsjedničkim izborima. Podsjetimo, njen naziv vuče korijen iz kontroverzne (i netočne) teorije o tome da je samo tri posto doseljenika ustalo protiv Velike Britanije za vrijeme Američke revolucije.

I wonder why (not really) ESPN failed to mention that Patriot draft pick Justin Rohrwasser has 3 percenter tattoo prominently displayed on his forearm. Don't you think it is relevant to fans & players to know if their new teammate is a member of white supremacist militia? pic.twitter.com/v7jN0w9uLP

— Great House (@xspotsdamark) April 25, 2020