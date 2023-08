Eh, umalo: Rijeka se odbijala predati jakom Lilleu, ali na Rujevicu se ipak vraća poražena

Riječki Bijeli već su u početnim minutama došli u sjajnu priliku preko koje su mogli povesti — Franjo Ivanović tada je ukrao loptu Bafodéu Diakitéu koji je ozlijeđen pao na travnjak i našao se u situaciji jedan na jedan s domaćim vratarom Lucasom Chevalierom, ali nije se uspio snaći i Lilleov čuvar mreže iz tog je dvoboja izašao kao pobjednik.

Međutim, bio je to poticajan početak za Riječane koji su se dobro držali protiv Francuza, a u 24. minuti uspjeli su i povesti. Domaći as Edon Zhegrova prvo je ispremiješao polovicu riječke obrane i uputio oštru loptu koju su suparnički defenzivci blokirali u zadnji trenutak, a posjeda se dokopao Veldin Hodža i zafitiljio krasnu dugu loptu u suparničku polovicu. Domaća zadnja linija stajala je previsoko, Alexsandro Ribeiro dirao je loptu glavom i praktički proigrao Pašalića koji je izbio sam pred vratara Lucasa Chevaliera i zatim ga krasnim lobom prebacio.

Bio je to nastavak izvrsne forme u kojoj je Pašalić ušao u aktualnu sezonu (više o tome možete pročitati ovdje), a Lille je potom malo ozbiljnije shvatio utakmicu i počeo značajnije prijetiti. Riječka obrana dobro se držala, ali vidjelo se kako su domaći igrači brži i opasniji; bokovi su nerijetko curili, a obruč se stezao što se predah više bližio. I, s obzirom na takvo stanje, nije ni čudo da su Mastifi izjednačili: opasni Zhegrova u 43. je minuti matirao Nediljka Labrovića koji je samo nekoliko trenutaka kasnije ubilježio krasnu obranu.

Riječani, tako, ipak nisu uspjeli zadržati prednost, ali odigrali su vrlo sigurno drugo poluvrijeme u kojemu su nastavili odolijevati Lilleu te izašli u nekoliko potencijalno vrlo neugodnih kontri. Jonathan David u 47. je minuti tukao pod prečku da bi mu Labrović, koji je danas pružio izvrsnu predstavu, obranio, a Rijeka je u 54. izašla u odlično izvedeni protunapad koji je Andriju Vukčevića doveo u krasnu prigodu, no ni on se nije uspio snaći.

⌚️ 89’ GOAAL LENY YORO!! 🤩 His first goal for LOSC on a crucial moment!

⚜️ 2-1 ⚪️#LOSCHNKR pic.twitter.com/x6Q6ObKSU3

— LOSC (@LOSC_EN) August 24, 2023