EHF reže po kratkom postupku: ukinuta je knockout faza Lige prvaka i definiran Final Four

Europska rukometna federacija (EHF) odlučila se na, recimo to tako, neobičan potez — s obzirom na sve probleme koje tekuća pandemija koronavirusa stvara u organizaciji svih sportskih događaja, ukinuta je nokaut faza rukometne Lige prvaka.

U završnicu, odnosno na Final Foura, EHF je pogurao četiri kluba: Barcelonu, PSG, Veszprem i Kiel. Svaki od četiri kluba, doduše, završio je na nekom od prva dva mjesta u ‘elitnim’ skupinama Lige prvaka, ali definiranje kriterija EHF je, naravno, odradio prema vlastitom nahođenju. Kriterij je, čini se, zapravo onaj atraktivnosti.

Season 2019/20 update: the Executive Committee of the European Handball Federation has decided on the further rundown of the current European handball season.

Official statement: https://t.co/lo7SdtJyG7 pic.twitter.com/emJQcpynNe

