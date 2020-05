Eintrachtova nada iz Japana: Daichi Kamada u ludnici protiv Freiburga dobrano se raspucao

Ne može Eintracht Frankfurt bez ludnice.

U samo jednoj od proteklih osam bundesligaških utakmica u kojima je spomenuta momčad igrala palo je manje od četiri gola. Dosta zahvaljujući vrlo propusnoj obrani, no večeras ni napad nije zakazao. Domaći remi s Freiburgom od 3-3 osiguran je osam minuta prije kraja utakmice zahvaljujući Timothyju Chandleru koji se nakon Kostićeva ubačaja dobro snašao na desnoj stativi i stigao do petog ovosezonskog pogotka u Bundesligi, a zabijali su još i André Silva u 35. te Daichi Kamada u 79. minuti.

Nedavno smo pisali o vjernom Eintrachtovu Japancu Makotu Hasebeu koji je u 36. godini produljio ugovor s klubom na još jednu godinu, a njegov ofenzivnije raspoloženi sunarodnjak Kamada danas je, uz Filipa Kostića i strijelca Silvu bio najbolji Frankfurtov individualac.

86% pass accuracy 22 final third passes 6 shots (5 on target) 3 ball recoveries 2 chances created 1 goal

Daiche Kamada’s game by numbers vs. Freiburg:

Ostvario je 52 dodira s loptom, točnost dodavanja bila mu je na 86 posto, uputio je 22 pasa u suparničkoj trećini, imao tri vraćene lopte i kreirao dvije velike šanse, a osim pogotka 11 minuta prije kraja regularnog tijeka susreta uputio je ukupno šest udaraca od kojih pet u okvir. Zanimljivo, iako ove sezone ima već devet pogodaka, ovo mu je premijerni u Bundesligi. Nakon prošlosezonskih predstava u belgijskom prvenstvu gdje je na posudbi u Sint-Truidenu zabio ukupno 15 zgoditaka (plus jedan u kupu) odlučio se dokazati i u matičnom klubu.

Eto mu sada poguranca i u ligi. Inače, za Freiburg, koji se na kraju morao zadovoljiti bodom, poentirali su Vincenzo Grifo jakim udarcem u 28. minuti, Nils Petersen u 67. i Lucas Höler dvije minute kasnije.

28' Frankfurt 0-1 Freiburg

35' Frankfurt 1-1 Freiburg

67' Frankfurt 1-2 Freiburg

69' Frankfurt 1-3 Freiburg

79' Frankfurt 2-3 Freiburg

82' Frankfurt 3-3 Freiburg

