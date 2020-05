Ekspanzija na čekanju: Liverpool je na godinu dana odgodio rekonstrukciju Anfield Road tribine

Teška su vremena, čak i za prvaka Europe…

Liverpoolov dom Anfield, jedan od najpoznatijih stadiona svijeta, trenutno je sedmi najveći nogometni stadion u Velikoj Britaniji; prima 54,074 gledatelja.

Anfield je do 2006. bio četvrti, a treći u ligi, budući da je Wembley nacionalni stadion. Međutim, izgradnjom Emiratesa (Arsenal), London Stadiuma (na koji je kasnije preselio West Ham) i, nedavno, Tottenhamovog novog stadiona izgubio je primat što se tiče kapaciteta.

Liverpool have delayed by at least 12-months plans to rebuild Anfield Road stand, which would add 7,000 seats and take overall capacity of ground to 61,000, due to the impact of the coronavirus.

— paul joyce (@_pauljoyce) April 27, 2020