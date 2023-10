El Capità: Aleix García sjajno je pogodio Cádizovu mrežu i vratio Gironu na vrh ligaškog poretka

6 – Girona's Aleix García has attempted 6 shots against Cádiz today, his highest tally a same LaLiga game (102 appearances in the competition). Record. pic.twitter.com/EzyFtlJ2gn

— OptaJose (@OptaJose) October 7, 2023

Igrala se 59. minuta, mladi Yan Couto s desne je strane poslao povratnu loptu na rub kaznenog prostora, gdje se našao baš García. Isprve je opalio ovaj vezni igrač, golman Jeremías Ledesma nije tu ništa mogao. Inače, to je drugi ovosezonski zgoditak za Gironinog kapetana u prvenstvu, a ima i još jednu asistenciju. Rijetki su njegovi golovi, u svakoj od protekle tri sezone tek se po jednom upisivao u strijelce.

Teško je uopće i predvidjeti koliko dugo može Girona izdržati u ovakvom ritmu te biti u priključku za najjačima sastavima španjolskog prvenstva. No, njeni navijači sigurno uživaju u svakom trenutku ove sezone, dosad je najveći uspjeh u klupskoj povijesti bilo 10. mjesto iz prošlog izdanja La Lige…