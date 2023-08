El Galáctico: ako ste sumnjali u Bellinghama, šteta za vas, već sada pokazuje svoju genijalnost

Almería je u trećoj minuti šokirala Madriđane. Bivši realovac Sergio Arribas tada je zabio sjajno reagiravši glavom na ubačaj Lucasa Robertonea s lijeve strane, a to je postao najraniji gol koji je Real primio na gostovanju u La Ligi još od siječnja 2015. godine.

Ipak, Real je preokrenuo, a za to se pobrinuo Bellingham. Englez je prvo izjednačio u 19. minuti kada mu se lopta odbila na peterac, a onda je u drugom poluvremenu, u 60. minuti, fenomenalno istrčao rutu na proigravanje Tonija Kroosa, ubacio se između dvojice i glavom pospremio loptu u mrežu.

One goal against Athletic Club, two goals against Almería.

Jude Bellingham already looks like a galáctico 🤩 pic.twitter.com/JDToRHJLT0

