El Maestro: Modrić je sinoć imao sedam ključnih dodavanja, u Realu takvo što ne pamte od 2019.

Pa, kako je onda Modrić došao do takve ocjene i pohvala, s obzirom da nije zabio niti asistirao? Tako što je ubilježio čak sedam ključnih dodavanja kroz utakmicu, što se u Realu ne pamti već više od četiri godine. Točnije, od domaćeg remija s Club Bruggeom (2-2) s početka listopada 2019., tada je Toni Kroos imao jedno ovakvo dodavanje više od sinoćnjeg Modrićevog učinka.

⚠️ | QUICK STAT

Luka Modrić made 7 key passes against Sporting Braga tonight — last Real Madrid player with more key passes in a single UEFA Champions League match was Toni Kroos, on 1 October 2019 against Club Brugge (8).

Croatian maestro has still very much got it. 🎩#UCL pic.twitter.com/Va7EYaXe11

— Sofascore (@SofascoreINT) October 24, 2023