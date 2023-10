Embiid je na terenu bio tek pola sata, no svejedno je imao jednu od najboljih partija u NBA povijesti

Sve je izglednije kako će Joel Embiid ove sezone biti bez pomoći Jamesa Hardena, pa će glavnina igre Philadelphia 76ersa ovisiti baš o njemu. No, navijači te momčadi ne moraju očajavati zbog takve situacije, sinoć su se moglo uvjeriti u to da Embiid i sam može prelomiti utakmicu. Postigao je to u srazu s momčadi Portland Trail Blazersa, koju su na kraju svladali s čak 126-98.

Pritom je Embiid imao jednu od najboljih predstava u čitavoj povijesti NBA lige, dosad nitko nije svoj nastup završio s ovakvim ili boljim brojkama. Naime, na kraju je skupio 35 poena, 15 skokova, sedam asistencija, dvije ukradene te šest blokiranih lopti. Sve ovo još je više za divljenje ako se spomene da su i on i Sixersi u akciji bili i večer prije ove, i to na uspješnom gostovanju kod Toronto Raptorsa (114-107).

Joel Embiid tonight: 35 Points

15 Rebounds

7 Assists

6 Blocks

2 Steals

54% FG

50% 3P

29 Minutes

28 +/- Dominant. 🔥 pic.twitter.com/1W66FFoib0 — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 30, 2023 Inače, Embiid je već u prvom poluvremenu najavio svoju sjajnu partiju, imao je tad 24 poena, pet blokova i te dvije ukradene lopte. Takvo što se u NBA-u, ako računamo samo uvodne dvije četvrtine utakmice, nije dogodilo još od 2001. i Chrisa Webbera u dresu Sacramento Kingsa. Već tad je pomalo bilo jasno da će Phila doći do pobjede, no zapravo ju je ugrabila i potvrdila tek u nastavku, još i boljom igrom. Bila je ovo i prva ovosezonska domaća utakmica u Philadelphiji, pa su navijači imali podosta razloga za slavlje. Druga je to pobjeda za 76erse u ova tri nastupa, jedini poraz bio je onaj minimalni (118-117) u gostima kod vrlo dobrih Milwaukee Bucksa. Sada Embiidu i njegovim suigračima predstoji malo odmora, na parket će ponovno tek za četiri dana, kad im slijedi novi ogled s Torontom, ovog puta kod kuće.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se