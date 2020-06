Engleska bruji o ispadu nad Etihadom. Burnleyjev kapetan tvrdi da su igrači posramljeni

Sve je bilo spremno za početak sinoćnjeg ligaškog ogleda na Etihadu između Manchester Cityja i Burnleyja. Igrači su stali na svoja mjesta, kleknuli u čast borbe protiv rasizma i poginulog Georgea Floyda, a potom je iznad stadiona prozujao zrakoplov sa skandaloznom porukom određenih Burnleyjevih navijača:

Players and officials take a knee in support of #BlackLivesMatter At the same time, a 'White Lives Matter – Burnley' banner is flown over the Etihad Stadium. No words. pic.twitter.com/jPxGsXTrhI — Goal (@goal) June 22, 2020

Neki bi se možda zapitali što je sporno u konstataciji da su bijeli životi vrijedni, ali nitko ne treba biti genijalac kako bi zaključio da se radi o očitoj provokaciji upućenoj manjini koja se bori za svoja prava, a takva izvrtanja popularnog slogana Black Lives Matter u najblažem slučaju pokazuju nerazumijevanje cjelokupne akcije. Naravno, poruka je odmah je naišla na oštre osude: Burnley se odmah oglasio priopćenjem u kojemu je napisao kako žestoko odbacuje poslanu poruku…

“Želimo biti jasni i kazati kako oni odgovorni nisu dobrodošli na Turf Mooru”, stoji u tekstu. “Ovo ni po čemu ne predstavlja ono za što se Burnley zalaže i potpuno ćemo surađivati s nadležnima te izdati doživotne zabrane. Klub ima dugu povijest rada sa svim rodovima, religijama i vjerama u svojim nagrađivanim akcijama za zajednicu i protivi se bilo kakvom rasizmu. Potpuno podržavamo Black Lives Matter inicijativu Premier lige i, u skladu s utakmicama koje su odigrane nakon pauze, naši igrači i stručni stožer dobrovoljno su kleknuli prije početka utakmice s Manchester Cityjem. Iskreno se ispričavamo ligi, Manchester Cityju i svima koji pomažu pokretu Black Lives Matter.”

Burnleyjev trener Sean Dyche također je osudio neprimjereno ponašanje navijača, a štošta je imao za reći i kapetan Ben Mee, čija je momčad sinoć izgubila rezultatom 5-0…

“Sramim se i neugodno mi je zbog toga što se mala grupa navijača odlučila na takav potez”, izjavio je nakon utakmice u razgovoru za Sky Sports. “Potpuno su promašili poantu. Posramljeni smo što to uopće vidimo, ne zalažemo se za takve stvari. Potpuno su promašili poantu oko svega što pokušavamo postići. Ti ljudi trebaju doći u 21. stoljeće i educirati se. Klub, igrači i velika većina navijača ne zalaže se za to…”

U nastavku je otkrio detalje o cjelokupnoj situaciji.

“Čuli smo neka šuškanja o tome da bi se to moglo dogoditi”, otkrio je Mee. “Klub je to pokušao zaustaviti, ali čuo sam da iza toga stoji mala skupina ljudi. Nadam se da se ovakvo što neće ponoviti. Sramim se i uzrujan sam zbog toga što je to povezano s mojim klubom. To nije u redu, potpuno odbacujem takve postupke i sramim se. Nadam se da će te osobe shvatiti što pokret Black Lives Matter želi postići. Želimo jednakost u društvu i nogometu, bilo da se radi o rasi, religiji ili seksualnom opredjeljenju. Nogometaši žele ustati protiv diskriminacije i podržati manjine.”

Skyjev analitičar i nekadašnji nogometaš Micah Richards također je kazao što misli o nesretnom događaju.

“Puno ljudi govori da stvari koje se događaju u Americi ne vrijede za Englesku, ali sada vidimo da ipak nije tako, bez obzira na to što se radi o malom broju ljudi”, kazao je. “Ne želim vatru gasiti vatrom, već želim obrazovati pojedince. Zanima me zašto ovako razmišljaju jer sam odgojen među brojnim ljudima crne i bijele boje kože. Iskren sam i stvarno mi nije jasno zašto se ljudi tako osjećaju. Dok to ne shvatimo, ništa se neće promijeniti. Možemo nositi majice, prosvjedovati, polako napredovati, ali to se, iako u manjini, još uvijek događa.”

There's a plane flying over the Etihad that says 'White lives matter – Burnley'. Fucking hell, what an absolute embarrassment. Absolute disgrace. — Sam Lee (@SamLee) June 22, 2020

I hope beyond hope that the 'White Lives Matter' plane banner is a dismal joke at the expense of Burnley fans rather than organised by them. Either way, get fucked. — Daniel Storey (@danielstorey85) June 22, 2020

Has someone actually paid for a plane to fly over Man City’s ground with the message “White Lives Matter – Burnley” FMFL what an absolute joke! — MR DT © (@MrDtAFC) June 22, 2020

Luda vremena…