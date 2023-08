Engleska izbornica Sarina Wiegman na četvrtom je velikom natjecanju. U svakom je ušla u finale

Kada je 2006. godine preuzela klupu omalenog nizozemskog kluba Ter Leedea i započela svoj trenerski put, Sarina Wiegman vrlo vjerojatno se nije niti nadala da će postati od jedan od najbolja stratega u povijesti ženskog nogometa. Pomalo je gradila svoju karijeru, no tek je 10 godina poslije došla na najveću scenu.

Tada je preuzela nizozemsku reprezentaciju i s njom već 2017. postala europski prvak, a dvije godine poslije i svjetski doprvak. Prije dvije godine je počela voditi Englesku, s kojom bi mogla ostvariti još i veće uspjehe. Naime, nakon lanjskog naslova na domaćem Euru, Wiegman je sada s Lavicama došla i do finala na Svjetskom prvenstvu u Australiji i Novom Zelandu.

Danas je svladana baš Australija, 3-1 je bio rezultat u tom polufinalnom ogledu u Sydneyju, pa su se Engleskinje po prvi put u svojoj povijesti plasirale u samu završnicu Mundijala. Junakinja današnjeg trijumfa postala je Lauren Hemp, u kojem je sudjelovala s po jednim pogotkom i asistencijom.

🔎 | FOCUS Lauren Hemp was England's star player as they beat Australia 3–1 to reach the #FIFAWWC final: 👌 46 touches

⚽️ 1 goal

🎯 3 shots/2 on target

🅰️ 1 assist

🎁 1 big chance created

🔑 3 key passes

👟 25/27 accurate passes

📈 8.5 Sofascore rating 👏👏#AUSENG pic.twitter.com/IgFajffCw5 — Sofascore (@SofascoreINT) August 16, 2023

Engleskinje su prve došle do vodstva, još u prvom dijelu je poentirala Ella Toone, no onda je australska kapetanica Sam Kerr poravnala rezultat u 63. minuti. No, taj je egal trajao samo osam minuta, Hemp je iskoristila neopreznost u domaćoj obrani i vratila Englesku u prednost.

Imala je Kerr još jednu veliku prigodu za novo izjednačenje, s pet je metara promašila čitava vrata. Kazna za taj promašaj stigla je vrlo brzo, Alessia Russo je na asistenciju Hemp postavila konačnih 3-1. Sve je, dakle, spremno za nedjeljno finale, točno u podne po hrvatskom vremenu za premijernu titulu svjetskih prvakinja boriti Engleska i Španjolska.