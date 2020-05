Englesko udruženje profesionalnih nogometaša upozorava igrače na — ovisnost o videoigrama

Mnogi od nas vični su učestalom stiskanju kocke, kruga, trokuta i iksa, a u ovo doba, kada smo (još uvijek) zarobljeni u vlastitim kućama i stanovima, kao jedan od rijetkih načina razonode mogu nam poslužiti upravo Playstation, Xbox, osobno računalo ili nešto treće. Iz toga se, s obzirom na situaciju, lako može razviti ovisnost…

Isto je i nogometašima, a na takvu opasnost ukazuje i PFA, odnosno, udruženje profesionalnih nogometaša u Engleskoj s čijim je predstavnicima porazgovarao ESPN…

“Nažalost, situacija s koronavirusom lišava igrače od njihove dnevne potrebe za natjecanjem što se zadovoljava i treningom”, objašnjava Jeff Whitley, važna figura u zdrvastvenom timu spomenutog udruženja. “Poslali smo anketu o zdravlju našim igračima prošli mjesec i, iako smo već dobili neke odgovore, prerano je kazati do koje se mjere trenutno gomilaju mentalni problemi.”

Diogo Jota's Golden Goal to beat Trent Alexander-Arnold in the #ePremierLeague invitational was scored with 66 minutes on the game clock.

Now there might be a number change. 😅 pic.twitter.com/yozSs7Y0rF

— Squawka Football (@Squawka) April 25, 2020