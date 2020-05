Epilog prekida: Ferrari Vettelu nije niti ponudio ugovor, Sainza je vrbovao već tijekom zime

Svijet Formule 1 doživio je ovog tjedna malo dugo iščekivanoga uzbuđenja…

Nakon što su Ferrari i Sebastian Vettel objavili kako neće nastaviti sa suradnjom nakon krajem 2020. istekne ugovor četverostrukog svjetskog prvaka, kotači su se počeli okretati…

Carlos Sainz je promptno potpisao za Scuderiju kao momčadski kolega Charlesu Leclercu, dok je Daniel Ricciardo objavio kako će 2021. preuzeti njegov kokpit u McLarenu. Tako su kaotična dva dana ostavila na cjedilu samo Vettela i Renault…

Iako, izgleda da razvoj situacije nije bio tako kaotičan kao što je na prvu djelovalo. Naime, F1 insajderi Mark Hughes i Scott Mitchell pišu kako su se kockice poslagale još tijekom zimskih mjeseci te da su sva tri poteza rezultat pregovora koji su odavno odrađeni.

Ferrari never went as far as offering Sebastian Vettel a new contract for 2021, having made its decision about his future during the off-season, The Race has learned:https://t.co/WYbesd40qb

— The Race (@wearetherace) May 16, 2020