Eredivisie bez prvaka prvi puta u povijesti: poništeno je nizozemsko nogometno prvenstvo

Prvi puta u 64 godine dugoj povijesti Eredivisie Nizozemska neće imati nogometnog prvaka.

Nakon što je premijer Mark Rutte potvrdio kako se nogomet u Nizozemskoj neće smjeti igrati do prvog dana rujna, danas je KNVB odlučio i otkazati ostatak prvenstva. Iako su iz Saveza stizale informacije kako će se trenutni poredak uzeti za ‘konačan’, do toga ipak nije došlo. Točnije, ispunjeni su UEFA-ini kriteriji.

Drugim riječima, Ajaxu neće biti dodijeljena titula (u suprotnom slučaju odluka bi bila donesena na temelju gol-razlike), ali će amsterdamski klub izravno ući u zadnju rundu kvalifikacija za Ligu prvaka. AZ Alkmaar, kao drugoplasirana momčad, ide u drugu rundu, dok PSV i Willem II putuju u Europa ligu.

BREAKING: The 2019/20 Eredivisie season is cancelled and there will be no champion.

The Dutch league is the first of the major European leagues to be cancelled due to the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/qkJb2PKscW

