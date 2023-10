Eto malo i pozitivnih vijesti za izbornika Dalića. Luka Ivanušec počeo je individualno trenirati

Jučer je Andrej Kramarić otkrio kako će njegov povratak na travnjake još malo pričekati te bi mogao propustiti i iduće reprezentativno okupljanje, no dobra je vijest da bi se tamo ipak mogao pojaviti Luka Ivanušec. On je već gotovo mjesec dana izvan stroja, točnije otkako je u Feyenoordovoj pobjedi nad Celticom (2-0) sredinom rujna pretrpio ozljedu gležnja, no sada se vratio na teren i početo s treninzima.“

“Krenuo sam individualno trenirati, a nadam se kako ću se za nekih 10-ak dana uključiti u treninge s ostatkom momčadi”, kratko je prokomentirao za 24sata.

LUKA 😍 pic.twitter.com/LKjWYRfy8o — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 16, 2023 Ako se to i ostvari, bit će onda posve spreman za završnicu kvalifikacija za Euro 2024, odnosno važne dvoboje u Latviji te protiv Armenije na Maksimiru. Baš se ovog ljeta profilirao u jednog od važnijih članova Vatrenih, izbornik Zlatko Dalić uključio ga je u početnu postavu tijekom obje utakmice na završnici Lige nacija u Nizozemskoj. U međuvremenu je, dakle, ostvario i taj transfer iz Dinama u redove roterdamskog prvoligaša, s njim i uspješno startao u Ligi prvaka. Zabio je i jedan od pet golova u pobjedi nad Latvijcima (5-0), pa se njegov izostanak itekako osjetio tijekom listopadskih dvoboja u skupini D.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se