Eto njega opet: Sepp Blatter pod istragom u Švicarskoj zbog pozajmice od milijun dolara

Ništa neuobičajeno, samo još malo FIFA-ina prljavog rublja…

FIFA-in bivši predsjednik Sepp Blatter 2015. godine zbog korupcije je prognan iz spomenute organizacije na osam godina, ali afere iz njegovih dana u Zürichu i danas iskaču iz paštete.

Tako AP prenosi da je Blatter jedan od nekoliko ljudi optuženih za umiješanost u navodnu FIFA-inu pozajmicu Trinidadskom nogometnom savezu 2010. godine u iznosu od ukupno milijun dolara. Blatter je tako postao dio istrage švicarskih i američkih vlasti gdje glavnu ulogu igra FIFA-in nekadašnji dopredsjednik Jack Warner koji je podrijetlom s Trinidada, a navodno se okoristio sumnjivim uplatama na račun Saveza.

A new Swiss criminal investigation targeting Sepp Blatter, and other ex-FIFA officials. Again about FIFA business with Jack Warner. Latest case follows the Caribbean TV deal closed by prosecutors a few weeks ago.https://t.co/VW3Ddg9lfy

— Graham Dunbar (@gdunbarap) June 13, 2020