Euroligaško loptanje pod obručima sve je dalje: nastavku sezone navodno se protivi većina igrača

Ostatak ovosezonske Eurolige koja je prekinuta 12. ožujka, ako je za vjerovati određenim napisima, mogao bi ostati neodigran.

Doduše, otpočetka se to, u principu, predstavljalo kao logično rješenje s obzirom na logističke izazove koji iskaču eventualnim putovanjem po europskom kontinentu dok koronavirus još uvijek vreba, a igrači su, navodi Eurohoopsov Nikos Varlas, naklonjeniji scenariju koji uključuje konačni prekid.

Grčki novinar navodi kako je ukupno 36 igrača (po dva iz svake momčadi — kapetan i jedan stožerni član svlačionice) koji su predstavljali najelitnije europske košarkaške klubove na subotnjem sastanku u momčadskim stavovima oko obustave natjecanja bilo prilično jasno. Euroliga im je, pritom, predstavila vlastite planove za eventualni nastavak sezone s uvidom u zdravstvene protokole koji bi bili uključeni u cijelu priču.

The meeting between EuroLeague and the players is over. The tone was respectful and responsible from both sides. The vast majority of the players don't want the season to resume. Monday is the big day

— Varlas Nikos (@nikosvarlas) May 23, 2020