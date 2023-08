Europska jesen na čekanju: Zrinjski je remizirao u uzvratu sa Slovanom i ipak ispao iz Lige prvaka

Težak je bio zadatak pred Zrinjskim uoči uzvrata u Bratislavi, na gostovanju kod Slovana večeras je lovio zaostatak od 1-0 iz prvog dvoboja drugog pretkola Lige prvaka. Eventualna pobjeda i prolazak dalje već sada bi bosansko-hercegovačkom prvaku osigurao grupnu fazu nekog od UEFA-inih natjecanja. No, to će ipak još malo pričekati, nakon večerašnjih 90 minuta Slovaci ipak imaju više razloga za slavlje.

Rezultat je ovog dvoboja na stadionu Tehelné pole bio 2-2 za domaćine, što znači da se Slovan s ukupnih 3-2 ipak plasirao u treću rundu kvalifikacija Lige prvaka. Klub iz Bratislave imao je veliku prednost sve do samog kraja, no završnici smo gledali pravu dramu. No, Zrinjski će sada svoj put nastaviti u trećem pretkolu Europa lige, pa zatim i u play-offu ili tog natjecanja ili Konferencijske lige, u slučaju ispadanja.

Loše je sastav pod vodstvom trenera Krunoslava Rendulića vrlo rano pokleknuo, već u petoj minuti. Loše je reagirala njegova obrana pri Slovanovom udarcu iz kuta, posve usamljen i zaboravljen je na drugoj vratnici ostao Aleksandar Čavrić. I u nastavku prvog dijela su domaći jurišali na gol mostarskog prvoligaša, bilo je samo pitanje trenutka kada će se još jedna lopta naći iza leđa vratara Marka Marića. Domaćini vode nakon prvih 45 minuta! #HŠKZ #MostarskiEuropski_________ŠK Slovan 1:0 HŠK Zrinjski Posted by HŠK Zrinjski Mostar on Tuesday, August 1, 2023 To se dogodilo u 66. minuti, baš kao i u prvoj utakmici se među strijelcima našao Sharani Zuberu. Iskoristio je sada grešku stopera Hrvoja Barišića, a potom lijepim udarcem s distance pogodio za 2-0 u slovačkoj metropoli. Barišić se barem djelomično uspio iskupiti samo devet minuta poslije, prilikom prvog kornera za goste smanjio je zaostatak uz vrlo dobar ubačaj iz kuta Tomislava Kiša. Kad se već činilo da je cijeloj priči kraj, pojavio se novi tračak nade u sudačkoj nadoknadi. Točnije, u trećoj minuti, kada je Antonio Ivančić poravnao na 2-2 u večerašnjem ogledu. No, u ukupnom je rezultatu ipak Slovan imao prednost od 3-2, pa će nastaviti svoj put u Ligi prvaka. Pomalo je i dramatično bilo u tih preostalih nekoliko minuta, no Rendulićev sastav nije mogao doći do kompletnog preokreta. Zrinjski se sada okreće Europa ligi, tamo ga čeka poraženi iz dvomeča Københavna i Breiðablika. Potonji će u srijedu u Danskoj pokušati anulirati zaostatak od 2-0 iz prvog dvoboja, pa je vrlo izvjesno da Plemiće očekuje okršaj s Islanđanima.

